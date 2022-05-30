Російські окупанти продовжують блокувати Чорне море для судноплавства. Окрім того, ворог може завдати ракетного удару по мирних українських містах.

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"Калібри" у Чорному морі

Зараз у Чорному морі перебуває один російський корабель, який має на озброєні крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає 24 канал.

В готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один корабель-носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Можливий сумарний залп – до восьми ракет,

– заявив він під час брифінгу.

Мотузяник також додав, що росіяни тепер змушені економити крилаті ракети, тому більше схильні до застосування дальньої артилерії та бомбардувань за допомогою артилерії. Зокрема, ворог використовує старі радянські ракети типу "Х", якими вони можуть обстрілювати Україну без потреби заходити у наш повітряний простір.

Ситуація у Чорному морі: останні новини

Деякі одесити вирішили ризикнути своїм життям та піти засмагати на заміновані пляжі. Поліції кожного разу доводиться переконувати людей не наражати себе та оточуючих на небезпеку. Мешканцям Одеської області вкотре нагадали: узбережжя Чорного моря заміноване, це захід проти висадки ворожого десанту.

Що ж до російських кораблів, то після того, як ЗСУ отримали пускові установки "Гарпун", вони дуже бояться підходити до берегів. Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, отриманої зброї вистачить, що потопити увесь російський флот у Чорному морі.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Президент США Джо Байден повідомив про те, що не надаватиме Україні системи залпового вогню великої дільності. За його словами, США не можуть надати зброю, яка досягатиме Росії.

Російський диктатор Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для дітей-сиріт, яких рашисти примусово вивезли з України.

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