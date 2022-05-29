Деякі одесити вирішили ігнорувати дотримання заходів безпеки. Вони не втримуються від спокуси відвідувати пляжі попри те, що вони заміновані на випадок висадки ворожого десанту.

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Нагадування про небезпеку на пляжах Одеси

Стало відомо, що деякі мешканці Одеси засмагають просто під табличками, які інформують про замінування території. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону повідомив про те, що такі дії є просто безвідповідальними. передає 24 канал.

Він наголосив, що одеситам не варто поспішати долучатися до когорти "безсмертних", адже мінна небезпека досі актуальна, і добровільно нехтувати своїм життям не варто.

Акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані, і йдеться не лише про одеські пляжі, а про все узбережжя Одеської області. Патрульні докладають просто нелюдські зусилля для того, щоб повідомити людям про небезпеку та вигнати їх з тих територій,

– сказав Братчук.

Він додав, що в законодавстві є положення, які дозволяють притягати людей до відповідальності, адже йдеться не лише про порушення правил воєнного стану, а й безвідповідальне нехтування роботою, яка проводиться задля порятунку людей та забезпечення їхньої безпеки.

"Це пролунає дуже жорстко, але я дуже не хочу, щоб руки, ноги або голови тих, хто вирішить позасмагати на замінованих територіях, літали над акваторією Чорного моря. Особливо цинічно та жахливо, коли дорослі батьки тягнуть на пляжі своїх дітей. Будь ласка, подумайте, що ви робите", – закликав Братчук.

Яка ситуація в Одесі зараз

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв про те, що Україна отримала стільки ракет "Гарпун", що може потопити увесь російський флот. Схоже на те, що окупанти усвідомили цю небезпеку, адже відвели багато своїх кораблів до кримських портів. Також вони бояться підходити близько до берегів України, щоб не відправити на дно Чорного моря до крейсера "Москва" й інші судна.

Разом з тим окупанти блокують судноплавство та не дають Україні постачати зерно на глобальний ринок. В Європейському Союзі вже задумалися про експедицію військових кораблів, які будуть супроводжувати судна із зерном. В Європі вірять, що в рашистів вистачить розуму не оголошувати війну всьому ЄС.

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