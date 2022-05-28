Через неможливість України експортувати своє зерно у багатьох країнах можуть виникнути дуже серйозні проблеми з продовольством. Окупантів це не надто хвилює – вони заблокували наші порти у Чорному морі, через які здійснювалися основні постачання для інших країн.

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ЄС готовий до захисту суден із зерном

Відомо, що розблоковувати Чорне море російські окупанти не мають жодного наміру. Хоча підходити до берегів України ворог вже боїться: після того, як ЗСУ отримали протикорабельні снаряди, вслід за крейсером "Москва" може піти увесь їх флот.

Утім, відсутність українського зерна на глобальному ринку може спричинити справжню продовольчу катастрофу. Європейський Союз не готовий до такої серйозної кризи, тому хоче будь-що допомогти зерну з України потрапити в інші країни.

В Брюсселі навіть почали розглядати варіант із залученням військових кораблів. Вони мають вирушити до Одеси та забезпечити охорону суднам, які будуть перевозити українське зерно. В ЄС сподіваються, що росіянам вистачить глузду не нападати на їхні військові судна та не оголошувати війну усій Європі.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко повідомив про те, що російські окупанти накопичують сили для наступу на Запоріжжя. Ситуація загрозлива, тому кожен день зволікання щодо надання ЗСУ зброї може мати великий вплив на історію війни.

Російські окупанти знову здійснили обстріл Миколаєва. На жаль, росіяни забрали життя мирної українки, ще 6 людей постраждали.

Наші герої продовжують активно знищувати рашистів та їхнє командування. Війна проти України стала останнім життєвим спогадом російського підполковника Олександра Досягаєва. Він командував десантно-штурмовим батальйоном 104 десантно-штурмового полку. Рашистам варто пам'ятати про те, що така доля чекає на кожного росіянина, який перетнув український кордон зі зброєю в руках.

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