Російський підполковник Олександр Досягаєв був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку. Українські військові успішно його знищили.

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Був учасником фестивалю "Армія Росії-2021"

Олександр Досягаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021". Він був найкращим у номінації "Крилата піхота". Однак ця "відзнака" ніяк не допомогла йому під час зустрічі з бійцями Збройних Сил України.

Захисники жартують, що тепер Досягаєв приєднався до vip-клубу шанувальників Кобзона.

До vip-шанувальників творчості кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв. Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло. Вірте в Збройні Сили України! Україна переможе! – пишуть українські військові.

Збройні Сили України знищили величезну кількість окупантів

Російські загарбники точно не очікували таких серйозних втрат після трьох місяців повномасштабної війни. На 94-й день вторгнення окупанти вже позбулися від 30 тисяч особового складу. Сюди варто додати ще й значну кількість поранених, однак дані про "300-х" не опубліковують, адже їх складно підрахувати.

За минулу добу, 27 травня, українські військові знищили аж 250 російських загарбників. Найбільше втрат ворог зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Українським захисникам вже вдалося знищити:

особового складу – близько 30 000 осіб;

танків – 1 330 одиниць;

ББМ (бойових броньованих машин) – 3 258 одиниць;

артилерійських систем – 628 одиниць;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 203 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

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