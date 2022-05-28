Российский подполковник Александр Досягаев был командиром десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка. Украинские военные успешно его уничтожили.
Важно Российские войска в Херсонской области: когда Украина пойдет в контрнаступление
Был участником фестиваля "Армия России-2021"
Александр Досягаев даже участвовал в специальном военном фестивале Армия России-2021. Он был лучшим в номинации "Крылатая пехота". Однако это отличие никак не помогло ему во время встречи с бойцами Вооруженных Сил Украины.
Защитники шутят, что теперь Досягаев присоединился к VIP-клубу поклонников Кобзона.
К VIP-поклонникам творчества кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев. Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия россии-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Украина победит! – пишут украинские военные.
Вооруженные Силы Украины уничтожили огромное количество кафиров
Российские захватчики точно не ожидали столь серьезных потерь после трех месяцев полномасштабной войны. На 94-й день вторжения кафиры уже лишились от 30 тысяч личного состава . Сюда стоит добавить и значительное количество раненых, однако данные о "300-х" не опубликовывают, ведь их сложно подсчитать.
За минувшие сутки, 27 мая, украинские военные уничтожили 250 российских захватчиков. Больше потерь враг понес на Авдеевском и Криворожском направлениях.
Украинским защитникам уже удалось уничтожить:
- личного состава – около 30 000 человек;
- танков – 1 330 единиц;
- ББМ (боевых бронированных машин) – 3 258 единиц;
- артиллерийских систем – 628 единиц;
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 203 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.