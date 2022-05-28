Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 250 кафиров. Число уничтоженной техники врага считают сотнями и тысячами.

Заметьте Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 28 мая

По состоянию на 94 день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:

  • личного состава – около 30 000 человек;
  • танков – 1 330 единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 258 единиц;
  • артиллерийских систем – 628 единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 203 единиц;
  • средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
  • самолетов – 207 единиц;
  • вертолетов – 174 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;
  • крылатых ракет – 116 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
  • специальной техники – 48 единиц.