Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 250 кафиров. Число уничтоженной техники врага считают сотнями и тысячами.
Заметьте Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 28 мая
По состоянию на 94 день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:
- личного состава – около 30 000 человек;
- танков – 1 330 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 258 единиц;
- артиллерийских систем – 628 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 203 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.