Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 250 кафиров. Число уничтоженной техники врага считают сотнями и тысячами.

Заметьте Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 28 мая

По состоянию на 94 день полномасштабного вторжения потери россиян составляют: