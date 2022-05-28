Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 250 окупантів. Кількість знищеної техніки ворога рахують сотнями і тисячами.

Зауважте Великі втрати росіян на Півдні та відсутність надії на переговори: основне за 94 день війни

Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 травня

Станом на 94-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:

  • особового складу – близько 30 000 осіб;
  • танків – 1 330 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3 258 одиниць;
  • артилерійських систем – 628 одиниць;
  • реактивних систем залпового вогню – 203 одиниць;
  • засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
  • літаків – 207 одиниць;
  • гелікоптерів – 174 одиниць;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;
  • крилатих ракет – 116 одиниць;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
  • спеціальної техніки – 48 одиниць.