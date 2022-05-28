Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 250 окупантів. Кількість знищеної техніки ворога рахують сотнями і тисячами.
Зауважте Великі втрати росіян на Півдні та відсутність надії на переговори: основне за 94 день війни
Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 травня
Станом на 94-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:
- особового складу – близько 30 000 осіб;
- танків – 1 330 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 258 одиниць;
- артилерійських систем – 628 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 203 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 207 одиниць;
- гелікоптерів – 174 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;
- крилатих ракет – 116 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.