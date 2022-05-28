Как отмечают в Генштабе, на Донецком направлении очень беспокойно. Кафиры не только идут в наступление, но и постоянно открывают по нашим позициям огонь.

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Кафиры продолжают атаковать наших ракетами

Российские захватчики по всей линии столкновения продолжают открывать огонь. Наши подразделения атакуют ракетами. Кроме того, возросла интенсивность использования оперативно-тактической, а также армейской авиации.

Что касается Лиманского направления , то здесь тоже не утихает огонь. Оккупанты по районам Озерного и Дибровы избивают из минометов, а также РСЗО. Недалеко от последнего российские военные еще и наносили авиаудары. Не оставляют попыток захватчики закрепиться в районе Лимана.

В то же время на Славянском направлении обошлось без активных боевых действий. Здесь вражеские военные только проводили разведку. На этом направлении их основной целью является удержание позиций, которые они уже заняли. Кроме того, кафиры пытаются пополнить потери и запасы. В общем, делают все для того, чтобы иметь возможность вскоре снова пойти в наступление.

И хотя на Славянском направлении враги не двигаются, это не останавливает их от атаки населенных пунктов поблизости. Они продолжают избивать из артиллерии по гражданской инфраструктуре Студенок, Святогорска, Богородичного, Карнауховки и Вернополья. Авиаударов получил район Довгенького.

Попробовали российские военные разве что пойти в наступление в районе Пасеки, прикрываясь артиллерийским огнем, но там у них ничего не вышло. Так что врагу пришлось отойти на предыдущие позиции.

Напомним, российские военные пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, они стремятся сохранить сухопутный путь в временно оккупированный Крым.

Большинство Лимана под контролем кафиров

Об этом накануне заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко . Несмотря на это, нашим военным уже удалось не только занять новые позиции, но и укрепиться на них.

Он добавил, что для российских захватчиков Лиманский район очень важен. Мол, кафиры прекрасно понимают: если наши военные выйдут на его рубеже, то контрнаступление на этом не остановится. Поэтому бойцов страны-агрессорки буквально выбьют из всей Лиманской общины.

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