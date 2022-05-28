Плюс, знову ж таки, оборонятися і наступати – це дві великі різниці в плані і кількості сил і їх якості. Тому поки що я б про контрнаступ не говорив.

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Завдання України

Зараз ми вирішуємо дещо інший спектр завдань. Головне питання в тому, з якими силами росіяни закінчать битву на Сході. Далі ми вже будемо дивитися за ситуацією. Чи вистачить в них сил тримати лінію фронту на тій таки Херсонщині.

Можливо, вони відійдуть за Дніпро самі в районі Херсона. Зроблять це, щоб вирівняти лінію фронту, щоб лінія фронту стала коротшою. В них просто може не вистачити сил для утримання такої протяжної лінії фронту. Особливо за умови великих втрат в ході битви за Схід.

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Потенціал України

Ну, і питання потенціалу нашого. Одна справа вести оборонні дії, де на перший план виходять засоби проти броні (NLAW і Stinger – 24 канал), які нам постійно надають. І зовсім інша – це ведення наступальних дій, під час яких провідну роль відводять важкому озброєнню. Останнього нам поки надсилають аж надто мало для того, щоб вести масштабні наступальні операції.

Ключове зараз – це виснажити наступальний потенціал ворога на Сході, а далі будемо відштовхуватися від того, яке співвідношення сил буде.

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