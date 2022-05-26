На тлі зміни тактики Росії на Луганщині та зосередженні зусиль противника на оточенні Сєвєродонецька, Луганськ відвідав представник окупаційної влади Криму. Останній заявив, що вирішує питання про відновлення шляхів залізничного сполучення між псевдореспубліками та анексованим півостровом.

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Росія не хоче віддавати тимчасово окупований Донбас

Ідеться про те, що Росія розглядає можливість відновлення прямого залізничного сполучення для вирішення як військових, так і виключно економічних питань. І в цьому контексті хотів би зауважити: це – своєрідний знак, сигнал російських окупаційних військ про те, що вони ніколи не віддадуть території Луганської і Донецької областей, а також захоплений ними сухопутний коридор на Крим.

Також зауважу, що надійшла інформація про розмінування росіянами порту Маріуполь, який окупанти так само планують використовувати як для військової, так і економічної логістики. Тим самим Росія значно скорочує для себе плече постачань.

Росіяни мали успіх на Півдні України завдяки короткому плечу постачань з Криму, звідки могли швидко перекидати необхідну їм кількість техніки. Тепер вони прагнуть зробити те саме на Сході.

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Новий наступ Росії

Це означає, що Росія усе ще розглядає можливості повномасштабного наступу. Тому вірити в те, що Путін планує обмежитись виходом на адмінкордони Донеччини й Луганщини – це себе обманювати. І коли зараз лунають заяви про те, що війна закінчиться до початку осені – це не відповідає дійсності.

Додам, що наразі на території Бєлгородської області Росії зосереджено близько 20 батальйонно-тактичних груп – ці сили можуть бути перекинуті для активізації військових дій як на кордонах Луганської і Донецької областей, так і для просування вглиб Харківської області. Попри переважаючі сили противника, ЗСУ дають гідну відсіч.

Теза про те, що Сєвєродонецьк – це "другий Маріуполь", є відвертою маячнею, яка поширюється в українських ЗМІ. Місто не заблоковане, і ЗСУ мають можливості як для логістики, так і для відходу на раніше підготовані рубежі оборони. Жодної катастрофи наразі немає, не варто лякати людей.

Нагадаю, українські захисники за останню добу, 25 травня, відбили 10 атак російських окупантів на Донецькому і Луганському напрямках.

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