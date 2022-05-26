На фоне смены тактики России в Луганской области и сосредоточении усилий противника на окружении Северодонецка, Луганск посетил представитель оккупационных властей Крыма. Последний заявил, что решает вопрос о возобновлении путей железнодорожного сообщения между псевдореспубликами и аннексированным полуостровом.

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Россия не хочет отдавать временно оккупированный Донбасс

Речь идет о том, что Россия рассматривает возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения для решения как военных, так и исключительно экономических вопросов. И в этом контексте хотел бы заметить: это своеобразный знак, сигнал российских оккупационных войск о том, что они никогда не отдадут территории Луганской и Донецкой областей, а также захваченный ими сухопутный коридор в Крым.

Также отмечу, что поступила информация о разминировании россиянами порта Мариуполь, который оккупанты также планируют использовать как для военной, так и экономической логистики. Тем самым Россия значительно сокращает для себя плечо поставок.

Россияне имели успех на Юге Украины благодаря короткому плечу поставок из Крыма, откуда могли быстро перекидывать необходимое им количество техники. Теперь они стремятся сделать то же самое на Востоке.

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Новое наступление России

Это значит, что Россия все еще рассматривает возможности полномасштабного наступления. Поэтому верить в то, что Путин планирует ограничиться выходом на админграницы Донбасса и Луганщины – это обманывать себя. И когда сейчас звучат заявления о том, что война закончится к началу осени – это не соответствует действительности.

Добавлю, что сейчас на территории Белгородской области России сосредоточено около 20 батальонно-тактических групп – эти силы могут быть переброшены для активизации военных действий как на границах Луганской и Донецкой областей, так и для продвижения вглубь Харьковской области. Несмотря на превосходящие силы противника, ВСУ дают достойный отпор.

Тезис о том, что Северодонецк – это "второй Мариуполь", является откровенным бредом, который распространяется в украинских СМИ. Город не заблокирован, и у ВСУ есть возможности как для логистики, так и для ухода на ранее подготовленные рубежи обороны. Никакой катастрофы пока нет, не стоит пугать людей.

Напомним, украинские защитники за последние сутки, 25 мая, отбили 10 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях.

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