Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Зауважте Тривають запеклі бої, – у Міноборони розвіяли фейк про "окупований" Лиман

Наразі бойові дії на Південному напрямку тривають. Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Ворог гатить по населених пунктах вздовж адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей.

Російські загарбники атакували Миколаїв реактивними системами залпового вогню. Оперативне командування "Південь" наголосив, що ворог з відчаю намагається болюче вжалити. Окупанти влучають у житлові квартали.

На тимчасово окупованій території Херсонщині ворог повністю заблокував шляхи виїзду на підконтрольні Україні території. Російські окупанти перевіряють автівки, якими місцеві жителі намагаються виїхати з окупованих територій. Ворог ретельно фільтрує автомобілі та повертає назад.

Не отримавши позитивної реакції світової спільноти на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден з заблокованих портів України, рашисти продовжують блокаду,

– мовиться у повідомленні.

Загроза ракетних ударів зберігається

Оперативне командування "Південь" наголосило, що російське корабельне угруповання залишається без змін. Це – підтримує загрозу ракетних ударів. Окрім того, високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією.

Також оперативне командування "Південь" закликало українців та українок дотримуватися заходів, а також алгоритмів безпеки. Людей просять стежити за ситуацією та повідомляти компетентні органи про дії підозрілих осіб. Окрім того, нагадують про небезпеку на узбережжі та територій інших зон, які заборонено відвідувати.

В Україні знищили вже 30 000 окупантів

Українські захисники та захисниці продовжують знищувати російських окупантів. Станом на 28 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 30 тисяч ліквідованих російських окупантів. Окрім того, українські герої знищили:

танків – 1 330 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 258 одиниць;

артилерійських систем – 628 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

Цікаво – окупант плачеться мамі, що не може втекти з війни: дивіться відео