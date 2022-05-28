Ефективність ракети вже продемонстрували під час випробувальних пусків та у бойових умовах, розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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Як працюють "Гарпуни"
Братчук пояснив, що після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 метрів над рівнем моря. Далі вона здійснює маршовий політ, потім – знижується до 2 метрів і вражає ціль.
Американські фахівці стверджують: для виведення з ладу авіаносця, потрібно, аби в нього влучили 5 "Гарпунів", для знищення крейсера – 4, есмінця – 2. Одна ракета здатна завдати серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Речник навів приклад, як в Перській затоці цими ракетами потопили 2 іранські кораблі. ️
Наразі нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?
– зазначив Братчук.
Крім того, він показав потужне відео, як виглядає робота "Гарпунів".
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