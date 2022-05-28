Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ця зброя триматиме російські кораблі "на відстані витягнутої руки" від наших берегів.

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Він пояснив, що "Гарпун" – це протикорабельна ракета, яка має три види дальності пуску – 90, 120 та майже 300 кілометрів. Наразі невідомо, боєприпаси якої дальності Україна отримала.

Але в будь-якому випадку ця зброя є гарантією того, що російські кораблі не підійдуть (до наших берегів - 24 канал). Адже ці ракети можуть долати систему ППО та радіоелектронних перешкод. На сьогодні “Гарпуни” є реальною загрозою для Чорноморського флоту Росії,

– наголосив Жданов.

Експерт зауважив, що тепер в Україні з'являється зброя, якою ми можемо стримувати або тримати вогневу дистанцію російських кораблів від нашого узбережжя.

Олег Жданов про "Гарпуни" та ситуацію на Луганщині:



Додамо, що в Міноборони продемонстрували, як саме працюють “Гарпуни" та чим вони загрожують російському флоту. Там додали, що тепер інші російські кораблі підуть за крейсером "Москва" на дно Чорного моря.

Як працюють протикорабельні ракети Harpoon: дивіться відео



Що відомо про ракети Harpoon

Протикорабельні ракети Harpoon є одними з найпоширеніших у світі. Вони оснащені активними радіолокаційними системами самонаведення та мають наднизьку траєкторію польоту.

Для запуску "Гарпунів" можуть використовувати різні платформи – літаки, надводні кораблі, підводні човни, берегові пускові установки. Для кожної з цих платформ розроблений окремий варіант ракети.

Є два варіанти застосування ракет Harpoon – пуск по пеленгу та дальності або пуск по дальності. У першому випадку необхідно знати точне місце розташування цілі, щоб ракета довший час залишалася непоміченою для ворожих систем ППО.

У другому варіанті ракету запускають у напрямку ймовірного перебування корабля противника, а головка самонаведення вмикається одразу ж та самостійно здійснює пошук цілі.

До слова, також ЗМІ повідомили, що США схвалили передачу Україні реактивних систем залпового вогню великої дальності MLRS. Раніше українська влада просила Вашингтон надати цю систему, щоб захистити території від окупантів.

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