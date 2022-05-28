Нова зброя збільшить дальність ударів України по позиціях окупантів

Видання The New York Times з посиланням на американських посадовців інформує, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправлення в Україну систем MLRS.

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Чиновник на умовах анонімності сказав, що про передачу зброї, найімовірніше, буде оголошено наступного тижня.

Пакет допомоги з боку США включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж пускові установки, які зараз використовує Україна.

Як пише The New York Times, офіційні особи не повідомили подробиці про те, які типи ракет США нададуть Україні. Видання зазначило, що Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System).

Повідомляється, що це високоточна зброя із супутниковим наведенням, яка несе приблизно таку ж кількість вибухівки, як і 500-фунтова авіабомба. Журналісти зауважили, що дальність M31 GMLRS складає понад 60 кілометрів, що більше за будь-яку іншу артилерійську зброю, яка є в України.

Окрім того, США планують передати Україні реактивні системи залпового вогню Himars, які пересуваються на шасі колісних вантажівок.

MLRS – це саме те, що нам зараз так потрібно, – ОП

На новину The New York Times відреагували в Офісі Президента України. Глава ОП Андрія Єрмак написав у соціальних мережах, що MLRS – це саме те, що потрібно Україні.

MLRS – це саме те, що нам зараз так потрібно у війні з Росією, щоб втримати, зупинити та перемогти. Чекаємо на офіційне рішення про постачання,

– написав він.

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