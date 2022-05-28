Новое оружие увеличит дальность ударов Украины по позициям оккупантов

Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщает, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину систем MLRS.

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Чиновник на условиях анонимности сказал, что о передаче оружия, скорее всего, будет объявлено на следующей неделе.

Пакет помощи со стороны США будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые могут стрелять гораздо дальше, чем пусковые установки, которые сейчас использует Украина.

Как пишет The New York Times, официальные лица не сообщили подробности о том, какие типы ракет США предоставят Украине. Издание отметило, что Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System).

Сообщается, что это высокоточное оружие со спутниковой наводкой, несущее примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба. Журналисты отметили, что дальность M31 GMLRS составляет более 60 километров, что больше любого другого артиллерийского оружия, которое есть у Украины.

Кроме того, США планируют передать Украине реактивные системы залпового огня Himars, передвигающиеся на шасси колесных грузовиков.

MLRS – это именно то, что нам сейчас так нужно – ОП

The New York Times отреагировали в Офисе Президента Украины. Глава ОП Андрея Ермак написал в социальных сетях , что MLRS – это именно то, что нужно Украине.

MLRS – это именно то, что нам сейчас нужно в войне с Россией, чтобы удержать, остановить и победить. Ждем официального решения о поставках,

– написал он.

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