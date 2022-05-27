Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.

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За словами Кириленка, ця зброя дуже важлива для України, вона підсилить наших бійців.

ЗСУ робитимуть все, що в їхніх силах не лише для того, щоб втримати території, але й у майбутньому їх звільняти. Це вкрай складно, але це наша земля і ми її нікому не віддамо,

– підкреслив він.

Україна домовляється із США щодо MLRS

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що у США продовжується дискусія щодо постачання Україні реактивної система залпового вогню MLRS. Рішення можуть ухвалити наступного тижня. Велика Британія закликає надати нам це озброєння.

За його словами, американські ЗМІ повідомляють, що якщо рішення ухвалять, США може передати Україні передові ракетні системи MLRS.

"Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість. Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS", – пояснив Єрмак.

Глава ОП каже, що ця зброя потрібна нам вже "на вчора", як і системи ППО, танки та інша зброя, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території.

Що таке MLRS (мовиться про M270 MLRS) Це американська реактивна система залпового вогню (Multiple Launch Rocket System) на гусеничній базі БМП "Бредлі" виробництва компанії Vought. РСЗВ M270 призначено для ураження на відстанях понад 30 кілометрів районів зосередження військ і бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, техніки, а також командних пунктів і вузлів зв'язку.

Зауважимо, що 27 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час розмови вони обговорили постачання важкого озброєння. У результаті Кулеба заявив, що кількість важкого озброєння від США найближчим часом збільшиться.