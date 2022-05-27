Кулеба провів розмову з Блінкеном

Особливо мовиться про підтримку США. Так, українські політики постійно проводять переговори з американськими лідерами щодо ще більшою допомоги. Одна із таких розмов відбулася сьогодні між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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Під час розмови вони обговорили постачання важкого озброєння. У результаті Кулеба заявив, що к ількість важкого озброєння від США найближчим часом збільшиться.

Розмовляв з Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важка зброя на першому місці в нашому порядку денному, і нас чекає ще більше,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що Україна і США працюють пліч-о-пліч, щоб постачати наш продовольчий експорт, попри необачну блокаду Росії.

Ленд-ліз та інша допомога від США: коротко

На початку місяця, 9 травня, президент США Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Згідно з ним, тепер країна надсилатиме нашій державі більше допомоги, мовиться і про військову, якнайшвидше.

Вже через 10 днів, 19 травня, після підписання цього документа Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні додаткової допомоги. Йдеться про 40 мільярдів доларів.

Після схвалення закону Сенатом, Володимир Зеленський подякував американському народу та зазначив, що це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом.

Підпис Байдена не довелося чекати довго. Він підписав закон про виділення Україні додаткової допомоги 22 травня. Основна сума буде скерована на зброю для України. Іншу частину спрямують на підтримку української економіки.

У Пентагоні розповіли, що відправлять для України нову партію гаубиць M777. Мовиться про буксировані гаубиці 155 міліметрів.

Крім того, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що країна допомагатиме Україні не лише фінансами та зброєю, а й сучасними технологіями. Це має сприяти швидкому повоєнному відновленню – американські компанії обов'язково долучаться.

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