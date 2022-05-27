Кулеба провел разговор с Блинкеном

Особенно говорится о поддержке США. Да, украинские политики постоянно проводят переговоры с американскими лидерами относительно еще большей помощи. Один из таких разговоров состоялся сегодня между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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В ходе беседы они обсудили поставки тяжелого вооружения. В результате Кулеба заявил, что к количество тяжелого вооружения от США в ближайшее время увеличится.

Разговаривал с Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению постоянной поддержки Украины со стороны США и мира. Тяжелое оружие на первом месте в нашей повестке дня, и нас ждет еще больше,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина и США работают бок о бок, чтобы поставлять наш продовольственный экспорт, несмотря на опрометчивую блокаду России.

Ленд-лиз и другая помощь от США: коротко

В начале месяца, 9 мая, президент США Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Согласно ему, теперь страна будет присылать нашему государству больше помощи, говорится и о военной, как можно скорее.

Уже через 10 дней, 19 мая, после подписания этого документа Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине дополнительной помощи . Речь идет о 40 миллиардах долларов.

После одобрения закона Сенатом Владимир Зеленский поблагодарил американский народ и отметил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.

Подпись Байдену не пришлось ждать долго. Он подписал закон о выделении Украине дополнительной помощи 22 мая. Основная сумма будет направлена на оружие для Украины. Другую часть направят в поддержку украинской экономики.

В Пентагоне рассказали, что отправят для Украины новую партию гаубиц M777. Речь идет о буксированных гаубицах 155 миллиметров.

Кроме того, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила , что страна будет помогать Украине не только финансами и оружием, но и современными технологиями. Это должно способствовать скорейшему послевоенному восстановлению – американские компании обязательно присоединятся.

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