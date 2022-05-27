Каждый день мы становимся на шаг ближе к победе. Об основных событиях 93 дня войны читайте в материале 24 канала.

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05:36 В Пентагоне заявили, что российская армия превалирует украинскую численно. Однако, несмотря на это, враг достиг в Украине лишь незначительных успехов. Из-за постоянных стратегических поражений Кремль придумывает себе другую, все меньшую цель. Теперь он хочет захватить дальневосточные регионы Украины.

04:25 Во время воздушной тревоги в Днепре раздались взрывы. Пока неизвестно, были ли это звуки от попадания российской ракеты или от сбития снаряда нашими силами ПВО.

03:51 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что вражеские войска продолжают беспощадно бить по области. В результате обстрелов из "Градов" и "Ураганов" погибли 9 человек, еще 19 – получили ранения.

03:48 Российские оккупанты завершили минирование побережья Каховского водохранилища. На этой территории враг начал строить уже третью линию обороны. Кроме того, у хранилища россияне накапливают войска. Это свидетельствует о том, что они желают закрепиться на Запорожье.

03:03 Противовоздушные силы Украины рассказали о достижениях на фронте за сутки 26 мая. Так, нашим воинам удалось сбить авиационную ракету класса "воздух – поверхность" Х-59 и беспилотник типа "Орлан-10". Кроме того, с ПЗРК Стингер они ликвидировали российский вертолет Ка-52.

01:41 В Оперативном командовании "Юг" рассказали, как расправились с российским вертолетом Ми-24. Наши бойцы заставили вражескую авиацию отступить еще до нанесения удара. Чем именно уничтожили вертолет не сообщают, чтобы впоследствии таким же способом ликвидировать и другую авиацию оккупантов.

00:22 В Харькове местные жители услышали звуки, похожие на взрывы. Воздушной тревоги в городе нет. Однако людей призывают осторожничать, ведь в регионе продолжаются тяжелые бои с оккупантами.