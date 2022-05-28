Джон Кірбі – прессекретар Міністерства оборони США – наголосив, що метою його країни є допомогти українцям у їхній боротьбі проти російських окупантів. Він також відзначив, що українські захисники – дуже активні у бою та потужно відтіснили ворога на Харківщині.

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Єрмак заявив, що дискусія триває

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 27 травня повідомив, що у США триває дискусія щодо постачання Україні MLRS. Це – реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі". Виробник –компанія Vought.

За словами Єрмака, ухвалити рішення можуть вже наступного тижня. Глава ОП наголосив, що партнерам регулярно пояснюють, наскільки це питання – термінове.

Єрмак наголосив, що Україна вдячна за артилерію та іншу допомогу. Водночас зупинити навалу російських окупантів та здобути суттєву перевагу на фронті українським захисникам та захисницям допоможуть саме сучасні MLRS.

Також Єрмак наголосив, що зброя Україні потрібна вже "на вчора". Те саме стосується системи ППО, танків та іншої зброї. Усе це є необхідним, аби зупинити наступ російських загарбників та звільнити тимчасово окуповані території.

Глава ОП закликав ухвалювати рішення швидко та не затягувати час. За нього Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами.

Єрмак також додав, що звільнення українських територій та розблокування портів допоможе вирішити продовольчу кризу у світі.

"Загроза Третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти Росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора", – наголосив глава Офісу Президента.

Зауважте! Володимир Зеленський ще 21 травня закликав світ надати Україні РСЗВ MLRS. Президент наголосив, що завдяки цьому Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію.

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