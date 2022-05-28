У Міноборони показали, як працюють "Гарпуни"

В українському Міністерстві оборони розповіли, що новітню зброю, зокрема й пускові установки наземного базування та відповідну кількість "Гарпунів" нам надають Данія, Велика Британія, Нідерланди. Крім того, до постачання мають долучитися й інші країни-партнери.

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Тепер ця зброя захищатиме Україну та уражатиме морську компоненту ворога. В Міноборони продемонстрували, як саме працюють наші "новинки" та чим вони загрожують російському флоту.

За крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть й інші кораблі агресора,

– пообіцяли у відомстві.

Як працюють протикорабельні ракети Harpoon: дивіться відео

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що ракети Harpoon є протикорабельними, і зазвичай їхні пускові установки облаштовують та вмонтовують на кораблях. Однак, для України зробили певний виняток. Відтак, ми отримуємо пускові установки наземного базування та відповідну до них кількість "Гарпунів".

Резніков зауважив, що завдяки цій зброї, на чорноморському дні з'являться нові цікаві точки для тих, хто захоплюється дайвінгом. Тож він запросив усіх до такого дозвілля після перемоги України у війні, яку цинічно розв'язала Росія.

Докладніше про ракети Harpoon

Протикорабельні ракети Harpoon є одними з найпоширеніших у світі. Вони оснащені активними радіолокаційними системами самонаведення та мають наднизьку траєкторію польоту.

Для запуску "Гарпунів" можуть використовувати різні платформи – літаки, надводні кораблі, підводні човни, берегові пускові установки. Для кожної з цих платформ розроблений окремий варіант ракети.

Є два варіанти застосування ракет Harpoon – пуск по пеленгу та дальності або пуск по дальності. У першому випадку необхідно знати точне місце розташування цілі. У такому режимі радіолокаційна головка самонаведення вмикається на завершальному етапі польоту, а це дозволяє ракеті довший час бути непоміченою для ворожих систем ППО та ПРО.

У другому варіанті ракету запускають у напрямку ймовірного перебування корабля противника, а головка самонаведення вмикається одразу ж та самостійно здійснює пошук цілі. Але в такому разі ракету можуть помітити швидше, а відповідно матимуть більше шансів збити її.

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