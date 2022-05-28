Наші артилеристи "підловили" орків на одному з хуторів Гуляйпільщини. Відео пекельної "вечірки" для російської техніки опублікували в мережі.

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"Двіж" з українськими гармашами

Такий "двіж" загарбникам влаштувала 45-а окрема артилерійська бригада Збройних Сил України – з допомогою гармашів.

Розтрощили ворожу техніку разом із аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і "Азову". Відтак сховатися противнику не вдалося.

Орки організували масований "двіж". Дуже метушились, мабуть, шукали діджея та музичні інструменти,

– прокоментували захисники.

"Вписка на хутір зарахована", – підсумували вони.

Відзначимо, що під час зйомки відповідного відео жодна людина не постраждала, повідомили в артилерійській бригаді.

Як наші артилеристи знищили ворожу техніку: дивіться відео

Нові втрати ворога

Станом на 28 травня українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати вже 30 тисяч окупантів. Лише за минулу добу, 27 травня, знищили 250 російських загарбників.

Окрім цього, за інформацією Генштабу, ЗСУ перетворили у брухт повно ворожої техніки. Додались нові розтрощені танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, літаки та крилаті ракети.



Втрати ворога станом на 28 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ворог продовжує активність в Запорізькій області

Російські загарбники не полишають Запорізьку область. Туди почали звозити "Гради" й іншу техніку. Як відзначили в обласній військовій адміністрації, тільки 26 травня зафіксували перекидання 40 військових машин.

Окрім цього, окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища. Так вони намагаються готуватися до оборони.

Продовжує ворог обстрілювати весь регіон. Зокрема 26 травня знову постраждав від обстрілів населений пункт Гуляйполе. Внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків мирних жителів і територія місцевого приватного підприємства.

Страждає від обстрілів і обласний центр. По Запоріжжю загарбники у ніч проти 25 травня випустили 4 крилаті ракети, одну з яких, на щастя, збила протиповітряна оборона. Руйнувань зазнали Шевченківський та Олександрівський райони – є загиблі.

Окупанти продовжують перетворювати наші міста в гетто. Наприклад, виїзд із Бердянська заблокували бетонними плитами. Кілька днів сотні машин не могли зрушити в жодну сторону.

Варто переглянути – на Запоріжжя Росія завозить стару техніку, бо нова закінчилася: дивіться відео