Черговий такий випадок зафіксували у Запорізькій області. Там виїзд із Бердянська з боку Василівки росіяни заблокували бетонними плитами.

Водночас У Бердянську росіяни передають колаборантам ресторани, власники яких виїхали з міста

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, сотні машин вже кілька днів не можуть зрушити з місця – ані в один, ані в інший бік.

"Окупанти продовжують порушувати права громадян на тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області – перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи", – наголосили в Запорізькій ОВА,

За даними адміністрації, окупанти найближчим тижнем не будуть давати дозвіл на "зелений коридор", що ще більше ускладнить життя на захоплених Росією територіях.

Бердянськ під російською окупацією

Бердянськ став важливим місцем для росіян, які захопили його в перші з початку повномасштабного вторгнення. Це місто було їм потрібно, щоб продовжити свій наступ на Маріуполь.

Окрім того, це великий порт, через який росіяни й перекидали свою військову техніку морем. І саме в цьому порті українці знищили перший ворожий корабель – великий десантний корабель "Саратов", пошкодивши ще два. Тепер же цей порт окупанти використовують, щоб вивозити з України викрадене зерно. Правда мало хто погоджується купувати крадене.

Після захоплення міста, окупанти поставили там своїх гауляйтерів керувати. "Мером" там призначили особу, яка свого часу відбувала тюремний термін за педофілію. Його "заступником" став звичайний двірник. "Кар'єрний стрибок" здійснила і прибиральниця РАГСу, який окупанти й "довірили" керувати установою.

Детальніше У Бердянську окупанти створили нову "мерію" з двірників та вантажників

Саме Бердянськ був тим містом, куди могли втекти жителі Маріуполя, коли російські окупанти почали безжально гатити по їх домівках. Звідти вони могли дістатися до Запоріжжя, який перебуває під контролем української влади, тим самим вибравшись з-під російської окупації.

Та згодом російські загарбники почали все сильніше блокувати виїзд на контрольовану українською владою територію. натомість людей спрямовували в окупований Крим та Росію.

Скільки української території опинилося під російською окупацією