Очередной случай зафиксировали в Запорожской области. Там выезд из Бердянска со стороны Васильевки россияне заблокировали бетонными плитами.

В то же время В Бердянске россияне передают коллаборантам рестораны, владельцы которых выехали из города.

По данным Запорожской областной военной администрации, сотни машин уже несколько дней не могут сдвинуться с места – ни в одну, ни в другую сторону.

"Оккупанты продолжают нарушать права граждан на временно занятых населенных пунктах Запорожской области – препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса", – отметили в Запорожской ОВА,

По данным администрации, оккупанты на ближайшей неделе не будут давать разрешение на "зеленый коридор", что еще больше усложнит жизнь на захваченных Россией территориях.

Бердянск под российской оккупацией

Бердянск стал важным местом для россиян, захвативших его в первые с начала полномасштабного вторжения. Этот город был им нужен, чтобы продолжить свое наступление на Мариуполь.

Кроме того, это большой порт, через который россияне и перекидывали свою военную технику по морю. И именно в этом порту украинцы уничтожили первый вражеский корабль – большой десантный корабль "Саратов", повредив еще два. Теперь же этот порт оккупанты используют, чтобы вывозить из Украины похищенное зерно. Правда, мало кто соглашается покупать краденое.

После захвата города, оккупанты поставили там своих гауляйтеров управлять. "Мером" там назначили человека, который в свое время отбывал тюремный срок за педофилию. Его "заместителем" стал обычный дворник. "Карьерный скачок" совершила и уборщица ЗАГСа, который оккупанты и "доверили" руководить учреждением.

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Именно Бердянск был тем городом, куда могли бежать жители Мариуполя, когда российские оккупанты начали безжалостно бить по их домам. Оттуда они могли добраться до Запорожья, который находится под контролем украинских властей, тем самым выбравшись из-под российской оккупации.

Но впоследствии российские захватчики начали все сильнее блокировать выезд на контролируемую украинскими властями территорию. Людей направляли в оккупированный Крым и Россию.

Сколько украинской территории оказалось под российской оккупацией