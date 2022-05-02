Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, уборщица-изменница отныне стала начальницей ЗАГСа, в котором до оккупации только мыла пол.

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Сделали из предательницы "уважаемую госперсону", – корреспондент

Как сообщил запорожский журналист, российские пропагандисты вовсю пытаются хоть что-то освещать на оккупированных территориях, поэтому есть множество разных забавных примеров, которые не вкладываются в голову.

Из последнего произошло то, что бригады с телекамерами на больших автобусах приехали в Запорожскую область и пытаются что-то снимать и в Энергодаре, и в Бердянске. Мол, хоть какой-нибудь искусственный позитив для российских новостей.

Был очень показательный случай несколько дней назад из Бердянска, вспомнил корреспондент из Запорожья. Россияне показали репортаж о том, что в местном ЗАГСе вывесили их триколор, герб и регистрации браков по российскому законодательству.

Оказывается, что женщина-регистратор, которая там проводит брачную церемонию, является действительно сотрудницей Бердянского ЗАГСа, но она уборщица,

– отметил он.

"Она шваброй возила тряпку по полу и видела, как проводятся церемонии. Получается, что сама научилась их проводить", – предположил запорожский журналист абсурд ситуации и констатировал, что оккупанты сделали из коллаборантки "уважаемую госперсону", которая якобы регистрирует браки.

Сюжет российских пропагандистов о ЗАГСе в Бердянске: детали в видео

Кто еще фигурировал в репортаже

Также в псевдосюжете показали, что якобы прошли церемонии регистрации 6 пар молодоженов. Однако активисты стали разбираться, что за люди фигурируют в видео.

Молодожены оказались совсем не молодоженами, рассказал корреспондент из Запорожья. "Есть один совсем не жених. Известный бердянский "антимайдановец"-сепаратист. Зовут его Артем Василенко", – добавил он.

Его еще в 2014 году гоняли как сепаратиста с митингами, а теперь его одели в костюм с женщиной в свадебном платье. Сняли как молодую пару,

– объяснил запорожский журналист.

В частности, еще одними "молодоженами" является пара, которая вступила в брак еще в 2019 году. "Об этом свидетельствуют их фотографии в соцсетях. Сейчас же он ("жених" – 24 канал) просто через 3 года играет роль молодого. Причем не впервые снимается в российских пропагандистских роликах", – подчеркнул корреспондент.

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