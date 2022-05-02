Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, прибиральниця-зрадниця відтепер стала начальницею РАЦСу, у якому до окупації лиш мила підлогу.

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Зробили зі зрадниці "поважну держособу", – кореспондент

Як повідомив запорізький журналіст, російські пропагандисти щосили намагаються хоч щось висвітлювати на окупованих територіях, тому є безліч різних кумедних прикладів, які не вкладаються в голову.

З останнього трапилось те, що бригади з телекамерами на великих автобусах приїхали у Запорізьку область та намагаються щось знімати і в Енергодарі, і в Бердянську. Мовляв, хоч якийсь штучний позитив для російських новин.

Був дуже показовий випадок кілька днів тому з Бердянська, пригадав кореспондент із Запоріжжя. Росіяни показали репортаж про те, що у місцевому РАЦСі вивісили їхній трикольор, герб й проводять реєстрації шлюбів за російським законодавством.

Виявляється, що жінка-реєстратор, яка там проводить шлюбну церемонію, є насправді співробітницею Бердянського РАЦСу, але вона прибиральниця,

– зазначив він.

"Вона шваброю возила ганчірку по підлозі і бачила, як проводяться церемонії. Виходить, що сама навчилась їх проводити", – припустив запорізький журналіст абсурд ситуації та констатував, що окупанти зробили із колаборантки "поважну держособу", яка нібито реєструє шлюби.

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Хто ще фігурував у репортажі

Також у псевдосюжеті показали, що начебто відбулись церемонії реєстрації 6 пар молодят. Проте активісти почали розбиратися, що за люди фігурують у відео.

Наречені виявились зовсім не нареченими, розповів кореспондент із Запоріжжя. "Є один зовсім не наречений. Відомий бердянський "антимайданівець"-сепаратист. Звуть його Артем Василенко", – додав він.

Його ще 2014 року ганяли як сепаратиста з мітингами, а тепер його одягли в костюм із жіночкою у весільній сукні. Зняли як молоду пару,

– пояснив запорізький журналіст.

Зокрема, ще одними "нареченими" є пара, яка взяла шлюб ще у 2019 році. "Про це свідчать їхні фотографії у соцмережах. Зараз же він ("наречений" – 24 канал) просто через 3 роки грає роль молодого. Причому не вперше знімається у російських пропагандистських роликах", – наголосив кореспондент.

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