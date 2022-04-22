Росіяни створюють картинку зміни влади

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що таким чином Росія намагається створити для проросійської пропаганди, мовляв, тут у них є вже своя "влада".

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Лещенко показав відповідне повідомлення Запорізької ОВА про це "призначення"

У Бердянську окупаційна влада призначила двірника, який розмовляє з камінням, заступником так званого мера. Нового заступника "мера" звуть Самойленко Микита Іванович. Він громадянин України, народився в Бердянську,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Новопризначений заступник "мера" розмовляє з камінням

У відомстві повідомили, що до свого "призначення" чоловік працював двірником у КП "БердянськЕкоТранс". Сам він називає себе творчою особистістю та стверджує, що бачить уві сні візерунки та розмовляє з камінням.

Нагадаємо, російські загарбники тимчасово окупували Бердянськ наприкінці лютого. Місцеві жителі виходили на мітинги та вимагали росіян залишити адміністративні будівлі міста та Бердянськ, однак наразі ворог все ще там. Українська влада просить не вірити проросійським фейкам та дочекатись звільнення міста.

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