Росія використовує авіацію у Маріуполі
У пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили, що росіяни 22-го квітня завдають ударів по Маріуполю. Ворог обстрілює місто з допомогою авіації.
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Окрім того, окупанти блокують українських військових у районі "Азовсталі".
На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі",
– йдеться у повідомленні.
Яка ситуація у Маріуполі: коротко
- Російські військові практично повністю знищили Маріуполь, який перебуває в кільці окупантів. На комбінаті "Азовсталь" у заручниках опинилися понад тисяча цивільних та українські захисники. Серед них є поранені та вбиті.
- Російські військові скидають надважкі бомби на "Азовсталь", внаслідок чого під завалами опинилися люди. У четвер, 21-го квітня, Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".
- Проте росіяни продовжили бомбардувати металургійний комбінат. За даними розвідки, Росія планує продовжити наступ на "Азовсталь".
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