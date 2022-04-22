Россия использует авиацию в Мариуполе

В пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили, что россияне 22-го апреля наносят удары по Мариуполю. Враг обстреливает город с помощью авиации.

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Кроме того, оккупанты блокируют украинских военных в районе "Азовстали".

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали",

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в Мариуполе: коротко

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