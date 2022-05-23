Ресторани та кафе Бердянська передадуть так званій "адміністрації" міста. Про це повідомили в Запорізькій ОВА 23 травня.

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Окупанти у Бердянську намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити між собою та колаборантами. Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна: росіяни вирішили його забрати на користь так званої "адміністрації міста". Відтак заклади були передані в управління колаборантам,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на Запоріжжі за добу 22 травня

Впродовж доби внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами виникло 4 пожежі у Пологівському та Василівському районах області. Перше займання сталося у Гуляйполі: горів гараж з 4 автівками, сінником, пошкоджено будинок. Ще дві пожежі сталися на території приватних дворів Оріхова: горіли господарча споруда, гараж та надвірна будівля. Ще одне займання рятувальники ДСНС гасили у Василівці.

Через ворожі атаки сталася розгерметизація газопроводу у Василівці. В Оріхові окупанти пошкодили мережі водопостачання.

За минулу добу, 22 травня, затримано 10 порушників комендантської години, з них 9 чоловіків та 1 жінка. Трьох чоловіків доставили до військкоматів, де їм вручили повістки.

У Новогорівці Василівського району жителі повідомляють, що кількість російських військових там зросла. Окупанти осіли в школі та будинку культури. Така ж ситуація у селі Інженерне Пологівського району. У Гусарці росіяни оселилися в покинутих будинках та пограбували їх.

У Василівці кількість російських військових вже перевищує кількість місцевих жителів. Окупанти продовжують грабувати мирне населення, забираючи з хат все, що їм заманеться.

Самопроголошений "голова народної адміністрації" Енергодара Андрій Шевчик поранений внаслідок вибуху, що стався в будинку його матері. Під час вибуху більше ніхто не постраждав. Тому можна припустити, що його здійснили партизани. Вони чекали на колаборанта і вдарили точно та прицільно саме по ньому. Зрадника та його охоронців відвезли до лікарні.

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