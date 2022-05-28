Про це в ефірі ютуб-каналу "Фейгин LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, що будівля, де розташовувався командний пункт була знищена повністю.
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Арестович розповів про ситуацію на лінії фронту
За словами Арестовича, російські війська намагаються утримувати позиції на півночі Харківщини. Для цього вони тримають українські підрозділи у напрузі короткими обстрілами та не дають їм наступати східніше.
Від Ізюма росіяни намагалися наступати на Богородичне – у бік Слов'янська. Ця спроба виявилася для них марною.
Навколо Лиману тривають бої. Наші війська продовжують утримувати території навколо міста. З обох боків там активно працює артилерія.
Ворог намагається просуватися у бік Сєвєродонецька та Лисичанська та здійснив кілька спроб штурму. Вони також залишилися безуспішними – українські війська відбили атаки.
На Херсонщині ЗСУ здійснили вдалу контратаку в районі Давидового Броду. Крім того, Повітряні сили збили там російський винищувач Су-35, який намагався перехопити українські штурмовики.
Актуальні втрати ворога
За попередню добу, 26 травня, українські захисники завдали ворогу чергових втрат. Вони ліквідували близько 150 окупантів та знищили чимало ворожої техніки – 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 одиницю спеціальної техніки. У Генштабі ЗСУ, зауважили що найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському напрямку.
Завдяки цьому загальні втрати ворога станом на ранок 27 травня виглядають так:
- особового складу – близько 29 750 осіб;
- танків – 1322;
- бойових броньованих машин – 3245;
- артилерійських систем – 623;
- реактивних систем залпового вогню – 201;
- засобів протиповітряної оборони – 93;
- літаків – 206;
- гелікоптерів – 170;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503;
- крилатих ракет – 115;
- кораблів та катерів – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2226;
- спеціальної техніки – 48.
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