Про це в ефірі ютуб-каналу "Фейгин LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, що будівля, де розташовувався командний пункт була знищена повністю.

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Арестович розповів про ситуацію на лінії фронту

За словами Арестовича, російські війська намагаються утримувати позиції на півночі Харківщини. Для цього вони тримають українські підрозділи у напрузі короткими обстрілами та не дають їм наступати східніше.

Від Ізюма росіяни намагалися наступати на Богородичне – у бік Слов'янська. Ця спроба виявилася для них марною.

Навколо Лиману тривають бої. Наші війська продовжують утримувати території навколо міста. З обох боків там активно працює артилерія.

Ворог намагається просуватися у бік Сєвєродонецька та Лисичанська та здійснив кілька спроб штурму. Вони також залишилися безуспішними – українські війська відбили атаки.

На Херсонщині ЗСУ здійснили вдалу контратаку в районі Давидового Броду. Крім того, Повітряні сили збили там російський винищувач Су-35, який намагався перехопити українські штурмовики.

Актуальні втрати ворога

За попередню добу, 26 травня, українські захисники завдали ворогу чергових втрат. Вони ліквідували близько 150 окупантів та знищили чимало ворожої техніки – 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 одиницю спеціальної техніки. У Генштабі ЗСУ, зауважили що найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському напрямку.

Завдяки цьому загальні втрати ворога станом на ранок 27 травня виглядають так:

особового складу – близько 29 750 осіб;

танків – 1322;

бойових броньованих машин – 3245;

артилерійських систем – 623;

реактивних систем залпового вогню – 201;

засобів протиповітряної оборони – 93;

літаків – 206;

гелікоптерів – 170;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503;

крилатих ракет – 115;

кораблів та катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226;

спеціальної техніки – 48.

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