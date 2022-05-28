Об этом в эфире ютуб-канала "Фейгин LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что здание, где располагался командный пункт, было уничтожено полностью.
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Арестович рассказал о ситуации на линии фронта
По словам Арестовича, российские войска пытаются удерживать позиции на севере Харьковской области. Для этого они держат украинские подразделения в напряжении короткими обстрелами и не дают им наступать восточнее.
От Изюма россияне пытались наступать на Богородичное – в сторону Славянска. Эта попытка оказалась для них тщетной.
Вокруг Лимана продолжаются бои. Наши войска продолжают удерживать территории вокруг города. По обе стороны там активно работает артиллерия.
Враг пытается продвигаться в сторону Северодонецка и Лисичанска и предпринял несколько попыток штурма. Они также остались безуспешными – украинские войска отразили атаки.
В Херсонской области ВСУ осуществили удачную контратаку в районе Давидового Брода. Кроме того, воздушные силы сбили там российский истребитель Су-35, который пытался перехватить украинские штурмовики.
Актуальные потери врага
За предыдущие сутки, 26 мая, украинские защитники нанесли врагу очередные потери. Они ликвидировали около 150 кафиров и уничтожили немало вражеской техники – 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 1 беспилотник оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 1 единицу автомобильной техники, 1 единицу специальной техники. В Генштабе ВСУ, отметили, что наибольшие потери враг понес на Авдеевском направлении.
Благодаря этому общие потери врага по состоянию на утро 27 мая выглядят следующим образом:
- личного состава – около 29 750 человек;
- танков – 1322;
- боевых бронированных машин – 3245;
- артиллерийских систем – 623;
- реактивных систем залпового огня – 201;
- средств противовоздушной обороны – 93;
- самолетов – 206;
- вертолетов – 170;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503;
- крылатых ракет – 115;
- кораблей и катеров – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226;
- специальной техники – 48.