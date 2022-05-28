Эффективность ракеты уже продемонстрировали во время испытательных пусков и в боевых условиях, рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В Украину уже поступили САУ М109, а также "Гарпуны", – Минобороны

Как работают "Гарпуны"

Братчук объяснил, что после выполнения стартовой горки ракета снижается до 15 метров над уровнем моря. Далее она совершает маршевый полет, затем снижается до 2 метров и поражает цель.

Американские специалисты утверждают: для выведения из строя авианосца нужно, чтобы в него попали 5 "Гарпунов", для уничтожения крейсера – 4, эсминца – 2. Одна ракета способна нанести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер. Спикер привел пример, как в Персидском заливе этими ракетами потопили 2 иранских корабля. ️

Пока нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ России. Почему бы и нет?

– отметил Братчук.

Кроме того, он показал мощное видео, как выглядит работа "Гарпунов".

В Минобороны подтвердили поступление "Гарпунов"

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что украинские военные продолжают получать от партнеров тяжелое вооружение. К нам уже приехали гаубицы САУ М109 и Гарпуны. Поскольку враг регулярно атакует Украину с моря, мы нуждались в противокорабельных ракетах.

Резников уверен, что братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, а также защитить Одессу.

Министр обороны намекнул партнерам, что в таких ситуациях оружие в Украине должно быть в большем количестве и еще позавчера.

Угроза для российских кораблей

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Гарпуны являются важной угрозой для российских кораблей, теперь они не смогут подойти к нашим берегам.

Ракеты имеют три вида дальности пуска – 90, 120 и около 300 километров. Пока неизвестно, боеприпасы какой дальности получила Украина. Однако в любом случае это гарантия, что флоту кафиров следует держаться подальше, ведь эти ракеты могут преодолевать систему ПВО и радиоэлектронных помех.

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