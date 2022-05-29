Некоторые одесситы решили игнорировать соблюдение мер безопасности. Они не удерживаются от соблазна посещать пляжи, несмотря на то, что они заминированы на случай высадки вражеского десанта.

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Упоминания об опасности на пляжах Одессы

Стало известно, что некоторые жители Одессы загорают под табличками, которые информируют о заминировании территории. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона сообщил о том, что такие действия просто безответственны. передает 24 канал.

Он подчеркнул, что одесситам не стоит спешить приобщаться к когорте "бессмертных", ведь минная опасность до сих пор актуальна, и добровольно пренебрегать своей жизнью не стоит.

Акватория и побережье Черного моря заминированы, и речь идет не только об одесских пляжах, но и обо всем побережье Одесской области. Патрульные прилагают просто бесчеловечные усилия для того, чтобы сообщить людям об опасности и изгнать их с тех территорий,

– сказал Братчук.

Он добавил, что в законодательстве есть положения, позволяющие привлекать людей к ответственности, ведь речь идет не только о нарушении правил военного положения, но и безответственном пренебрежении работой, проводимой для спасения людей и обеспечения их безопасности.

"Это раздастся очень жестко, но я очень не хочу, чтобы руки, ноги или головы тех, кто решит позагорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря. Особенно цинично и ужасно, когда взрослые родители тянут на пляжи своих детей. Пожалуйста, подумайте, что вы делаете», – призвал Братчук.

Какая ситуация в Одессе сейчас

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал о том, что Украина получила столько ракет "Гарпун", что может потопить весь российский флот . Похоже, что кафиры осознали эту опасность, ведь отвели много своих кораблей к крымским портам. Также они боятся подходить к берегам Украины, чтобы не отправить на дно Черного моря к крейсеру "Москва" и другие суда.

Вместе с тем кафиры блокируют судоходство и не дают Украине поставлять зерно на глобальный рынок. В Европейском Союзе уже задумались об экспедиции военных кораблей , которые будут сопровождать суда с зерном. В Европе верят, что у рашистов хватит ума не объявлять войну всему ЕС.

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