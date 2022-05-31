Ніч на Одещині минула без обстрілів. ЗСУ виконують бойові завдання, а економіка регіону працює на наповнення бюджету, що також наблизить перемогу України.
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Окупанти лишили в Чорному морі один корабель з ракетами
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що наразі в Чорному морі перебуває лише один російський корабель – носій крилатих ракет. Декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму.
В Чорному морі дещо зменшилась кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один. У Росії на болотах палає, бо Україна озброюється і озброюється тією зброєю, яка допоможе нам вигнати нечисть не лише з Чорного моря, а й з тимчасово окупованих територій нашої держави,
– розповів Братчук.
Напередодні у Генштабі повідомили, що в акваторіях Чорного й Азовського морів окупанти намагаються підтримувати сприятливий для себе оперативний режим. Також Росія продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.
Останні новини з Півдня:
- Окупанти не мають успіху на Півдні, тож гатять з авіації та артилерії. Минулої доби, 30 травня, російські гелікоптери Мі-24 двічі завдали ударів по позиціях ЗСУ. А Миколаївщину, зокрема населені пункти, які є в тилу українських підрозділів, ворог тричі обстріляв далекобійною ствольною артилерією "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган".
- ЗСУ прогнали окупантів з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів росіян. Наразі контрнаступ на цьому напрямку проходить вдало.
- До тимчасово окупованого острову Зміїний росіяни направили десантний катер "Дюгонь" та 2 десантних швидкісних катери "Раптор", щоб підкріпити там свої підрозділи.
- На берег досить часто виносить морські міни, оскільки окупанти викинули їх у море одразу кілька сотень. На щастя, боєприпаси зазвичай помічають скоріше, ніж це завдає шкоди.
- Окупанти побоюються "Гарпунів", тож наразі укріплюють позиції та встановлюють системи протиповітряної оборони на острові Зміїний та в тимчасово окупованому Криму. Також вони планують дістатися до півдня Одещини, тому облаштовують атакувальні позиції.
- Раніше в Міноборони повідомили, що в акваторії Чорного моря перебуває один корабель-носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр" з можливим сумарним залпом до восьми ракет.
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