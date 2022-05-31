Ніч на Одещині минула без обстрілів. ЗСУ виконують бойові завдання, а економіка регіону працює на наповнення бюджету, що також наблизить перемогу України.

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Окупанти лишили в Чорному морі один корабель з ракетами

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що наразі в Чорному морі перебуває лише один російський корабель – носій крилатих ракет. Декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму.

В Чорному морі дещо зменшилась кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один. У Росії на болотах палає, бо Україна озброюється і озброюється тією зброєю, яка допоможе нам вигнати нечисть не лише з Чорного моря, а й з тимчасово окупованих територій нашої держави,

– розповів Братчук.

Напередодні у Генштабі повідомили, що в акваторіях Чорного й Азовського морів окупанти намагаються підтримувати сприятливий для себе оперативний режим. Також Росія продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

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