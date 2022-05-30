Гарячі бої наших захисників та захисниць з російськими окупантами тривають по всій лінії зіткнення. На Донбасі ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу просуватися, а на Півдні йдуть в активний наступ.

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Як проходить контрнаступ ЗСУ

Як відомо, воїни ЗСУ на Херсонщині перейшли у контрнаступ. Ворог довго готувався до оборони своїх позицій, але наші майстерні герої не просто їх вибили із зайнятих рубежів, а змусили панічно тікати.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, наступ наших захисників та захисниць проходить успішно. Ворог зазнає втрат і відходить все далі й далі.

В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил Росії,

– йдеться у повідомленні.