Окупанти вивчають шляхи висування і постачання озброєння з території Росії

У Генштабі Збройних Сил України у вечірньому зведенні 30 травня констатували, що війська агресора продовжують підготовку до наступу на Слобожанському напрямку.

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Повідомляється, що з цією метою окупанти проводять вивчення імовірних шляхів висування і постачання озброєння з території Росії.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Російської Федерації,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, як наголосили у Генштабі ЗСУ, війська агресора намагаються знизити наступальний потенціал наших військ. Через це окупанти здійснюють вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

Важливе зі зведення Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові продовжили штурм Сєвєродонецька та Тошківки. Також там заявили, що через наступ ЗСУ на Півдні окупанти зі значними втратами відійшли з Миколаївки у Херсонській області.

Повідомляється, що окупанти направляють до Зміїного десантний катер "Дюгонь" та "Раптори". Окрім того, у Чорному морі перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Війська агресора нарощують ППО у тимчасово окупованому Криму.

Яка ситуація на Слобожанському напрямку

Росіяни продовжують завдавати ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 25 травня повідомив, що збройні сили Росії окупували 95% території Луганщини.

Наразі війська агресора зосередилися на захопленні Сєвєродонецька, де ведуться активні бої на околицях міста.

Також глава Офісу Президента Андрій Єрмак 29 травня інформував, що досі під окупацією росіян перебуває понад 30% Харківської області.

На початку травня ЗСУ розпочали контрнаступ на Харківському напрямку та звільнили понад 20 міст і сіл.

29 травня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни здійснюють обстріли, щоб не допустити подальше просування наших підрозділів у напрямку державного кордону України.

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