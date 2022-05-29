Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. ​​Він взяв участь у робочій нараді щодо ситуації в регіоні та його відновленні.

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5% області ЗСУ звільнили від окупантів

Єрмак відзначив, що російські загарбники тимчасово окупували 31% території Харківської області. Вже 5% регіону Збройні Сили України звільнили від окупантів.

Росіяни вщент зруйнували понад 200 будинків

Росармія значно пошкодила своїми обстрілами житлові будинки, інфраструктуру. Велика частина з них потрібно перебудовувати заново.

Дії російської армії спричинили руйнування 2 229 багатоповерхових будинків, з яких 225 – зруйновані повністю,

– наголосив Єрмак.

В обласному центрі найбільше постраждали від агресії Росії північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Президент відвідав Харківщину

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 травня, відвідав передову на Харківщині. Він зустрівся з українськими захисниками і захисницями та вручив їм нагороди.

Також український лідер відвідав і сам Харків, зокрема Салтівський район, та подивився на будинки, які зруйнували окупанти.

Оглянули і руйнування адміністративних будівель міста. Він впевнений, що ми зможемо усе відновити та відбудувати, наповнити життям.

Зеленський зауважив, що варто прибрати панельні будинки та модернізувати міста – побудувати сучасне житло. Воно повинно бути обов'язково із бомбосховищами та укриттям.

"Все відбудуємо і влада над цим вже працює", – наголосив глава ОП.

Яка ситуація на Харківщині

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