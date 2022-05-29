Президент оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі міста, де було найбільше ворожих обстрілів. У північних та східних мікрорайонах Харкова зруйновані 30,2% від загального житлового фонду.

Важливо Зеленський відвідав передову на Харківщині і вручив нагороди воїнам ЗСУ

Ми все відбудуємо

Російські військові пошкодили 2229 багатоповерхових будинків на Харківщині, з яких 225 – зруйновані повністю.

Усе відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та в усіх інших містах і селах, куди прийшло зло,

– наголосив президент.

Також Зеленський провів робочу нараду щодо ситуації в Харківській області та місті. На ній були глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов, військового командування та правоохоронці.

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Дивіться відео – Зеленський оглянув зруйновані будинки у Харкові: