На окремих напрямках на Сході ворог здійснює штурмові дії. Про актуальну ситуацію на фронті станом на 18:00 30 травня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Найзапекліші бої тривають на Донбасі

На Донецькому напрямку російські окупанти завдали артилерійських обстрілів та авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоселівка та Лисичанськ. Від ракетних ударів потерпали Соледар та Сіверськ.

Тим часом на Лиманському напрямку ворожі підрозділи здійснюють перегрупування сил та готуються до наступальних дій. Загарбники намагались провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

Тривають штурмові дії окупантів на Сєвєродонецькому напрямку – ворожі війська наступають у бік Тошківки, Устинівки та Сєвєродонецька. На Бахмутському напрямку бойові дії продовжуються у районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, а разом з тим Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові успіху не мали – намагаються посили угруповання та поповнити втрати шляхом залучення застарілої та відновленої техніки.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку ворожі війська активних дій не проводили. Разом з тим російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та ще низки інших.

У ході наступу наших захисників та захисниць, російські окупанти зазнали втрат та відійшли від населеного пункту Миколаївка, що у Херсонській області. Зазначається, що це спричинило панічні настрої серед решти підрозділів збройних сил Росії.

На Криворізькому напрямку противник продовжує гатити з артилерії по позиціях Збройних Сил України й здійснює контрбатарейну роботу.

Тим часом в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі російського флоту продовжують ізолювати район бойових дій, здійснюють розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку. Триває також блокування ворогом цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Разом з тим готовий до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Щоб укріпити окупацію на Зміїному, ворог перевів у напрямку острова десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійні катери "Раптор".

Крім того, загарбники продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У деяких районах ворогом було розгорнуто до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4-ї армії Південного військового округу.

Решта напрямків

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують готуватись до наступу, вивчають ймовірні шляхи висування, постачання зброї та військової техніки, а також матеріальних засобів з території Росії. Намагаючись знизити наступальний потенціал наших військ, обстрілюють позиції Сил оборони України зі ствольної та реактивної артилерії.