Усі три російські "пташки" впали від ефективного переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Останній літачок успішно приземлився 19 травня.

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"Запорізький месник" полює на російські літаки

Цікаво, що військовий просто проходив строкову службу у Запорізькій області. З початку повномасштабного вторгнення він захищає козацький край від російських загарбників.

Судячи з перехоплених розмов окупантів на Запоріжжі, вони неабияк налякані через такі ефективні дії українського військового.

А в хлопця точно прокинувся азарт. Він хоче підбити ще більше російських літаків.

Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги! – впевнено говорить військовий.

У Нацгвардії влучно наголошують, що кожен знищений ворожий літак – це збережені життя українців та ще один крок до великої перемоги.

Успіхи Збройних Сил України проти окупантів

Українські військові відважно боронять державу від російських загарбників. Станом на 96 день повномасштабної війни підрозділи Збройних Сил України знищили вже 30 350 окупантів . Лише за минулу добу, 29 травня, вони ліквідували аж 200 російських військових. Найбільше втрат вчора загарбники зазнали на Запорізькому напрямку.

. Лише за минулу добу, 29 травня, вони ліквідували аж 200 російських військових. Найбільше втрат вчора загарбники зазнали на Запорізькому напрямку. "Пташки" окупантів не дуже довго живуть на українських землях. За увесь час з початку повномасштабного вторгнення українські військові приземлили 207 літаків, 174 гелікоптери та 507 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

207 літаків, 174 гелікоптери та 507 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. У розвідці Великої Британії припускають, що Росія зазнала нищівних втрат серед офіцерського складу – особливо серед середнього та молодшого рангу. Через це командири бригад та батальйонів змушені ризикувати. Вони все частіше висувають вперед – ближче до бойових дій.

Існують проблеми і серед молодших офіцерів. Вони змушені братися за керування тактичними діями на найнижчому рівні. Все через те, що в Росії не вистачає сержантів.

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