Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ? окупантів. Завдяки нашим захисникам та захисницям, ми з кожним днем стаємо на крок ближчими до перемоги.

Цікаво ЗСУ знищили пункт управління БПЛА та командний пункт підрозділу: втрати ворога на Півдні

Актуальна статистика втрат ворога станом на 30 травня

Станом на 96-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:

  • особового складу – близько 30 350 осіб;
  • танків – 1 349 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3 282 одиниць;
  • артилерійських систем – 643 одиниці;
  • реактивних систем залпового вогню – 205 одиниць;
  • засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
  • літаків – 207 одиниць;
  • гелікоптерів – 174 одиниці;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 507 одиниць;
  • крилатих ракет – 118 одиниць;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 258 одиниць;
  • спеціальної техніки – 48 одиниць.