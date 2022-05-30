Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ? окупантів. Завдяки нашим захисникам та захисницям, ми з кожним днем стаємо на крок ближчими до перемоги.

Цікаво ЗСУ знищили пункт управління БПЛА та командний пункт підрозділу: втрати ворога на Півдні

Актуальна статистика втрат ворога станом на 30 травня

Станом на 96-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять: