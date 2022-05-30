Так, станом на вечір 29 травня, наші захисники й захисниці на окремих відтинках Херсонського та Запорізького напрямків змогли просунутись на 8 – 10 кілометрів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в етері марафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Просування Збройних Сил України на Півдні

Українські сили у Херсонській та Запорізькій областях продовжують поступово відтісняти ворога з територій нашої держави.

На Півдні України станом на вечір (29 травня – ред. 24 канал) можемо сказати, що на деяких напрямках на Херсонщині і Запоріжжі ми просунулися на 8 – 10 кілометрів і вибили їх (російських окупантів – ред. 24 канал) із цих населених пунктів,

– заявив Денисенко.

До слова, посадовець також додав, що на Донбасі, зокрема на околицях Сєвєродонецька, ввечері минулої доби тривали бої. "Це найгарячіша точка зараз", – зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Останні новини з регіону

У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, українці вийшли на патріотичний мітинг й заспівали наш гімн. Напередодні демонстрації по місту були розклеєні листівки, у яких організатори закликали людей вийти й вкотре пояснити загарбникам, що Мелітополь – це Україна. Зазначається, що участь у мітингу взяло кілька десятків місцевих мешканців.

й заспівали наш гімн. Напередодні демонстрації по місту були розклеєні листівки, у яких організатори закликали людей вийти й вкотре пояснити загарбникам, що Мелітополь – це Україна. Зазначається, що участь у мітингу взяло кілька десятків місцевих мешканців. Збройні Сили України ефектно ліквідували позиції окупантів на Запоріжжі за допомогою артилерії. Ворог заховав свою техніку у місцевому фермерському ангарі, втім наші захисники її виявили та знищили.

за допомогою артилерії. Ворог заховав свою техніку у місцевому фермерському ангарі, втім наші захисники її виявили та знищили. Народний депутат України Сергій Хлань запевнив, що люди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини уже кілька днів перебувають у піднесеному настрої. Все через збитий ЗСУ ворожий винищувач поблизу Нової Каховки. Між росіянами, своєю чергою, ширяться панічні настрої через контрнаступ наших сил, й вони просто втікають зі своїх позицій в області.

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