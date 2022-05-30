Як розповідають у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, львівські десантники провели відмінну роботу. Їм вдалося знищити понад 20 бійців з Псковської області, а разом із ними – ворожу техніку.

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Військові з цієї частини воюють в Україні ще з 2014 року

Провести успішну операцію з перетворення військових країни-агресорки на "хороших русських" вдалося десантникам зі 80-ї десантно-штурмової бригади. Вони відправили на той світ цілий взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.

Вдалося цього досягнути завдяки злагодженості роботи артилерійських підрозділів. Про це розповів командир бригади ДШВ.

Відомо, що військові з цієї військової частини воюють в Україні не вперше. Їх уже помічали на території нашої держави ще з 2014 року. І саме вони неодноразово протистояли десантникам зі Львова. Ба більше, на постійній основі зазнавали втрат.

Якщо ми вже заговорили про ворожі втрати, то спробуємо пройтися по актуальній статистиці. Нею 30 травня поділилися у Генштабі.

Українські захисники знищили понад 30 тисяч окупантів

Упродовж минулої доби наші військові відправили на той світ 200 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 30 350 окупантів поповнили лави "двохсотих". Ця цифра приблизна, адже у зонах ведення активних бойових дій підрахувати точну кількість ворожих втрат неможливо.

Перетворюється на брухт також ворожа техніка. Російська армія вже не дорахується 1 349 танків, 3 282 бойових броньованих машин, 643 артилерійських систем, 205 реактивних систем залпового вогню та 93 одиниць засобів ППО.

Крім того, в окупантів стало на 207 літаків, 174 гелікоптерів, 507 БпЛА, 118 крилатих ракет, 13 суден, 2 258 автомобілів і автоцистерн, а також 48 одиниць спеціальної техніки менше.

Ми не втомлюємось наголошувати на тому, що в країни-агресорки ще дуже багато як живої сили, так і техніки. І не все це "ваньки" та відверте залізяччя. Нашим військовим часто доводиться протистояти справжнім головорізам, озброєним до зубів. Тож кожна, навіть найменша втрата ворога, наближає нас до перемоги. А вона неодмінно буде за нами!

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