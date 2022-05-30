Как рассказывают в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, львовские десантники провели отличную работу. Им удалось уничтожить более 20 бойцов из Псковской области, а вместе с ними – вражескую технику.

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Военные по этой части воюют в Украине еще с 2014 года

Провести успешную операцию по превращению военных страны-агрессорки в "хороших русских" удалось десантникам из 80-й десантно-штурмовой бригады. Они отправили на тот свет целый взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области.

Удалось этого добиться благодаря слаженности работы артиллерийских подразделений. Об этом рассказал командир бригады ДШУ.

Известно, что военные из этой воинской части воюют в Украине не в первый раз. Их уже замечали на территории нашего государства еще с 2014 года. И именно они не раз противостояли десантникам из Львова. Более того, на постоянной основе несли потери.

Если мы уже заговорили о вражеских потерях, попробуем пройтись по актуальной статистике. Ею 30 мая поделились в Генштабе.

Украинские защитники уничтожили более 30 тысяч кафиров

За прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 200 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения 30 350 кафиров пополнили ряды "двухсотых" . Эта цифра приблизительна, ведь в зонах ведения активных боевых действий подсчитать точное количество потерь врага невозможно.

Превращается в металлолом также вражеская техника. Российская армия уже не досчитается 1349 танков, 3282 боевых бронированных машин, 643 артиллерийских систем, 205 реактивных систем залпового огня и 93 единиц средств ПВО.

Кроме того, у кафиров стало на 207 самолетов, 174 вертолета, 507 БпЛА, 118 крылатых ракет, 13 судов, 2 258 автомобилей и автоцистерн, а также 48 единиц специальной техники меньше.

Мы не устаем подчеркивать, что у страны-агрессорки еще очень много как живой силы, так и техники. И не все это "ваньки" и откровенное железо. Нашим военным часто приходится противостоять настоящим головорезам, вооруженным до зубов. Так что каждая, даже малейшая потеря врага, приближает нас к победе. А она обязательно будет за нами!

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