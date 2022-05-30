Мы становимся на еще один день ближе к победе. Об основных событиях 30 мая читайте в материале 24 канала.

К теме Враг усиливает оборону, ВСУ же продолжают наступательные действия: что происходило на Юге 29 мая

05:19 На Юге ночью 30 мая были длительные воздушные тревоги. Впоследствии жители Одессы сообщили, что в городе раздаются взрывы.

05:09 Институт по изучению войны опубликовал предположение, почему ВСУ идут в контратаки на Юге. Это нужно, чтоб нарушить планы России, другими словами желание контролировать оккупированные местности на южном направлении.

04:26 Украинские воины 29 мая уничтожили командный пункт подразделения захватчиков на Юге. Они пробуют не допустить перемещения резервов оккупационной армии.

03:58 Президент Польши заявил, что его страна готова выступить гарантом безопасности Украины.

Польша будет участвовать в этом, если Украина предложит быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится; такие условия мирного договора будут приняты.

02:16 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. В частности, речь шла о скорейшем согласовании 6 пакета санкций ЕС против России.

00:44 Украинские защитники 29 мая уничтожили 5 вражеских беспилотников. Кроме того, бойцы ликвидировали ротно-тактическую группу и состав боеприпасов российских оккупантов.