Это удается благодаря мужеству и объединению нашего народа, а также поддержке мирового сообщества. Об основных событиях 31 мая читайте в материале 24 канала.
Предыдущая пора Россияне в окрестностях Северодонецка и обстрел эвакуационного авто: основное за 96 день войны
01:00 Журналисты BBC узнали имена 3052 российских военных, ликвидированных в Украине после 24 февраля. Идентифицировали только тех, о которых официально заявили российские власти. Настоящее количество убитых оккупантов примерно в 10 раз больше.
00:59 Евросоюз достиг соглашения о запрете экспорта российской нефти. Это будет частичное ограничение, которое позволит снизить поставки ресурса из России в Европу на 2/3. Эмбарго было необходимо, чтобы наложить на Россию 6 пакет.
В новом списке ограничений также предусмотрено:
- Отключение "Сбербанка" и 2 других крупнейших банков агрессора от международной платежной системы SWIFT;
- Персональные санкции в отношении патриарха РПЦ Кирилла и Алины Кабаевой, которую СМИ считают любовницей Путина.
- Санкционные ограничения для десятков военнослужащих. Среди них есть те, кого считают ответственными за зверства Киевской области.
- Наложение санкций на компании, предоставляющие оборудование и услуги российским вооруженным силам.
- Запрет предоставления консультационных услуг русским компаниям.
- Запрет торговли многими химическими веществами с Россией.