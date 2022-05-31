Це вдається завдяки мужності й об'єднанню нашого народу, а також підтримці світової спільноти. Про основні події 31 травня читайте у матеріалі 24 каналу.
Попередня доба Росіяни на околицях Сєвєродонецька та обстріл евакуаційного авто: основне за 96 день війни
01:00 Журналісти BBC дізнались імена 3052 російських військових, яких ліквідували в Україні після 24 лютого. Ідентифікували лише тих, про яких офіційно заявила російська влада. Справжня кількість вбитих окупантів приблизно в 10 разів більша.
00:59 Євросоюз досягнув угоди про заборону експорту російської нафти. Це буде часткове обмеження, яке дозволить зменшити постачання ресурсу з Росії в Європу на 2/3. Ембарго було необхідним, щоб накласти на Росію 6 пакет.
У новому списку обмежень також передбачене:
- Відключення "Сбербанку" та 2 інших найбільших банків агресора від міжнародної платіжної системи SWIFT;
- Персональні санкції на патріарха РПЦ Кирила та Аліну Кабаєву, яку ЗМІ вважають коханкою Путіна.
- Санкційні обмеження для десятків військовослужбовців. Серед них є ті, кого вважають відповідальними за звірства на Київщини.
- Накладання санкцій на компанії, які надають обладнання та послуги російським збройним силам.
- Заборона надання консультаційних послуг російським компаніям.
- Заборона торгівлі багатьма хімічними речовинами з Росією.