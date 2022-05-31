Це вдається завдяки мужності й об'єднанню нашого народу, а також підтримці світової спільноти. Про основні події 31 травня читайте у матеріалі 24 каналу.

Попередня доба Росіяни на околицях Сєвєродонецька та обстріл евакуаційного авто: основне за 96 день війни

01:00 Журналісти BBC дізнались імена 3052 російських військових, яких ліквідували в Україні після 24 лютого. Ідентифікували лише тих, про яких офіційно заявила російська влада. Справжня кількість вбитих окупантів приблизно в 10 разів більша.

00:59 Євросоюз досягнув угоди про заборону експорту російської нафти. Це буде часткове обмеження, яке дозволить зменшити постачання ресурсу з Росії в Європу на 2/3. Ембарго було необхідним, щоб накласти на Росію 6 пакет.

У новому списку обмежень також передбачене: