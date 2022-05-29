Про це заявив народний депутат України та член територіальної оборони Сергій Хлань. Він також зазначив, що ті окупанти, які розташувалися у Новій Каховці в масовій паніці.

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Вчора підтвердилася інформація, що наші ЗСУ пішли в контрнаступ у Бериславському напрямку, просунулись на 9 кілометрів та розділили ворога на дві частини, фактично окупанти потрапили у оперативне оточення.

І з боку Миколаївської області та у напрямку Херсона – наші захисники пішли у контрнаступи. Окупанти вимушені відступати на не вигідні для них позиції, вони втікають із тих бетонних окопів, які заготували для довгого утримання позицій.

Росіяни просто втікають, тому зараз дуже важливо, аби ми продовжили цей наступ,

– зазначає Хлань.

Орки панікують, вони в розпачі і втікають, я впевнений, що скоро ми звільнимо нашу Херсонщину.

Російські окупанти вивели частину свого особового складу з населеного пункту Лиман, що у Донецькій області. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України у вечірньому зведенні за 29 травня.

Раніше керівництво Росії заявляло, що їм начебто вдалося повністю окупувати населений пункт Лиман, що на Донеччині. Втім заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала цю інформацію ворога й запевнила, що станом на 28 травня у місті тривали запеклі бої.

Актуальна ситуація на Донбасі станом на 29 травня

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі й прагнуть повністю захопити Донецьку та Луганську області. Ситуація залишається вкрай напруженою.