Про це заявив народний депутат України та член територіальної оборони Сергій Хлань. Він також зазначив, що ті окупанти, які розташувалися у Новій Каховці в масовій паніці.
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Вчора підтвердилася інформація, що наші ЗСУ пішли в контрнаступ у Бериславському напрямку, просунулись на 9 кілометрів та розділили ворога на дві частини, фактично окупанти потрапили у оперативне оточення.
І з боку Миколаївської області та у напрямку Херсона – наші захисники пішли у контрнаступи. Окупанти вимушені відступати на не вигідні для них позиції, вони втікають із тих бетонних окопів, які заготували для довгого утримання позицій.
Росіяни просто втікають, тому зараз дуже важливо, аби ми продовжили цей наступ,
– зазначає Хлань.
Орки панікують, вони в розпачі і втікають, я впевнений, що скоро ми звільнимо нашу Херсонщину.
Російські окупанти вивели частину свого особового складу з населеного пункту Лиман, що у Донецькій області. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України у вечірньому зведенні за 29 травня.
Раніше керівництво Росії заявляло, що їм начебто вдалося повністю окупувати населений пункт Лиман, що на Донеччині. Втім заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала цю інформацію ворога й запевнила, що станом на 28 травня у місті тривали запеклі бої.
Актуальна ситуація на Донбасі станом на 29 травня
Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі й прагнуть повністю захопити Донецьку та Луганську області. Ситуація залишається вкрай напруженою.
- На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи за підтримки артилерії намагались йти штурмом у напрямку населених пунктів Пасіка – Богородичне, втім успіху не мали та відійшли на раніше зайняті позиції. Тривали артилерійські обстріли окупантами Великої Комишувахи, Довгенького та Вірнопілля.
- Активні бойові дії ворога зафіксовані на Сєвєродонецькому, Курахівському та Бахмутському напрямках. Основна мета загарбників при цьому – оточити Збройні сили України у районах Лисичанська та Сєвєродонецька, а також заблокувати основні логістичні шляхи у регіоні.
- Окупанти вкотре намагались форсувати Сіверський Донець, здійснювали поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
- На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти завдавали інтенсивних обстрілів по позиціях наших військ й гатили з авіації.
- На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню тощо у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Від авіаударів потерпали Берестова та Покровське. Чотири ворожі ракетні "прильоти" зафіксовано у Верхньокам'янську, Врубівці та Соледарі. Таким чином окупанти готуються до штурмових дій у регіоні.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував ствольну та реактивну артилерію. Від авіаційного удару літаками потерпала Устинівка. На північно-східних околицях Сєвєродонецька російські окупанти намагаються закріпитись й вели штурмові дії у напрямку центру міста.
- На Курахівському напрямку загарбники обстрілювали лінію зіткнення мінометами, ствольною артилерією, РСЗВ, армійською та оперативно-тактичною авіацією.